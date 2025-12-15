RoboForex: upcoming changes to the trading schedule (Christmas and New Year)

Dear Clients and Partners,
Please note the upcoming adjustments to the trading schedule.
Holiday: Christmas and New Year
Dates: 24/12/2025 – 02/01/2026
This schedule is for informational purposes and may be subject to further amendments.
MetaTrader 4 / MetaTrader 5 platforms
Schedule for trading on the German index (DE40Cash)
- 24/12/2025 – no trading
- 25/12/2025 – no trading
- 26/12/2025 – no trading
- 31/12/2025 – no trading
- 01/01/2026 – no trading
- 02/01/2026 – trading starts at 10:00 AM server time
Schedule for trading on CFDs on US indices (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) and CFD on the Japanese index J225Cash
- 24/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 25/12/2025 – no trading
- 26/12/2025 – trading starts at 10:00 AM server time
- 31/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 01/01/2026 – no trading
- 02/01/2026 – trading starts at 10:00 AM server time
Schedule for trading on CFDs on Metals (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) and CFDs on Oil (Brent, WTI)
- 24/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 25/12/2025 – no trading
- 26/12/2025 – trading starts at 10:00 AM server time
- 31/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 01/01/2026 – no trading
- 02/01/2026 – trading starts at 10:00 AM server time
Schedule for trading on CFDs on US stocks*
- 24/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 25/12/2025 – no trading
- 31/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 01/01/2026 – no trading
Schedule for trading on currency pairs
- 24/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 25/12/2025 – no trading
- 26/12/2025 – trading starts at 10:00 AM server time
- 31/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 01/01/2026 – no trading
- 02/01/2026 – trading starts at 10:00 AM server time
R StocksTrader platform
Schedule for trading on GER40
- 24/12/2025 – no trading
- 25/12/2025 – no trading
- 26/12/2025 – no trading
- 31/12/2025 – no trading
- 01/01/2026 – no trading
- 02/01/2026 – trading starts at 10:00 AM server time
Schedule for trading on US stocks, ETFs, CFDs on US stocks and ETFs
- 24/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 25/12/2025 – no trading
- 31/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 01/01/2026 – no trading
Schedule for trading on CFDs on US indices (US500, US30, NAS100)
- 24/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 25/12/2025 – no trading
- 26/12/2025 – trading starts at 10:00 AM server time
- 31/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 01/01/2026 – no trading
- 02/01/2026 – trading starts at 10:00 AM server time
Schedule for trading on CFDs on Metals (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) and CFDs on Oil (WTI.oil, BRENT.oil)
- 24/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 25/12/2025 – no trading
- 26/12/2025 – trading starts at 10:00 AM server time
- 31/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 01/01/2026 – no trading
- 02/01/2026 – trading starts at 10:00 AM server time
Schedule for trading on CFDs on EU indices (FRA40, SPA35), the UK index (UK100) and the Japanese index JPY225
- 24/12/2025 – no trading
- 25/12/2025 – no trading
- 26/12/2025 – no trading
- 31/12/2025 – no trading
- 01/01/2026 – no trading
- 02/01/2026 – trading starts at 10:00 AM server time
Schedule for trading on EU and UK stocks, CFDs on EU and UK stocks
- 24/12/2025 – no trading
- 25/12/2025 – no trading
- 26/12/2025 – no trading
- 30/12/2025 – trading stops at 2:45 PM server time**
- 31/12/2025 – no trading
- 01/01/2026 – no trading
- 02/01/2026 – trading starts at 10:00 AM server time
Schedule for trading on currency pairs
- 24/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 25/12/2025 – no trading
- 26/12/2025 – trading starts at 10:00 AM server time
- 31/12/2025 – trading stops at 8:00 PM server time
- 01/01/2026 – no trading
- 02/01/2026 – trading starts at 10:00 AM server time
* – available on MT5 only.
** – applies only to German and Austrian stocks and CFDs on German and Austrian stocks.
Please take note of the above amendments to the trading schedule as you plan your trading activity.
Sincerely,
The RoboForex Team